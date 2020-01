Inter e Tottenham chegam a acordo por Eriksen

O Inter chegou a acordo com o Tottenham, de José Mourinho, para a contratação de Christian Eriksen. De acordo com a 'Sky Sport Italia', os italianos vão pagar 18 milhões de euros mais dois milhões em variáveis.





O dinamarquês terminava contrato no final da época, mas os spurs não abdicavam de um encaixe significativo para libertarem o médio no mercado de inverno.O jogador, de 27 anos, deverá chegar a Milão nos próximos dias para ser oficializado, naquela que já é vista como uma das transferências mais importantes dos últimos anos na Serie A.Eriksen estava no Tottenham desde 2013, tendo sido uma das figuras mais importantes do clube ao longo dos últimos anos, nomeadamente na caminhada até à final da Liga dos Campeões da última temporada, em que o Liverpool acabou por vencer.