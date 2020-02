Iturbe, ex-FC Porto, assina pelo Pachuca

O antigo futebolista do FC Porto Juan Iturbe assinou pelos mexicanos do Pachuca, atual último classificado do campeonato mexicano de futebol, depois de ter estado perto de assinar com os italianos do Génova.

Os mexicanos anunciaram a contratação através das redes sociais, num dia que começou com o argentino, de 26 anos, em negociações com o Génova, e parte agora para a terceira aventura no México, depois das passagens pelo Club Tijuana e o Pumas, no qual esteve as duas últimas temporadas.

Iturbe chegou ao FC Porto em 2011, com a alcunha de 'mini Messi', mas não conseguiu convencer adeptos e dirigentes portistas.

Seguiram-se vários empréstimos até assinar pela Roma, em 2014/2015, no seguimento de uma boa temporada no Verona, mas voltou a não cumprir as expectativas na capital italiana e acabou por ser emprestado, até assentar no México nos últimos três anos.