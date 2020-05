Já há datas para a janela de transferências do verão: mercado a decorrer durante a Liga NOS 19/20

A FIFA anunciou várias datas para a janela de transferências do verão. No caso português, o mercado abre oficialmente a 1 de julho, como é habitual, mas fechará apenas a 22 de setembro, cerca de 20 dias depois do que é costume.





Documentos Calendário do mercado de verão 2020

De notar que o mercado da próxima temporada estará em andamento numa altura em que a Liga NOS 2019/20 ainda decorrerá (o campeonato deverá acabar apenas no final de julho).