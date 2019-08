José Gomes cedido ao Portimonense

O avançado luso-guineense José Gomes, de 20 anos, ligado ao Benfica até 2022, vai representar o Portimonense até final da época, por empréstimo dos encarnados. O jogador estava no radar do Portimonense há duas temporadas, ainda Vítor Oliveira era o treinador dos algarvios, mas na altura o Benfica decidiu manter José Gomes nos seus quadros.As últimas duas épocas não foram particularmente felizes para o avançado, que atou pela equipa principal dos encarnados em 2016/17 (5 jogos), não o voltando a fazer depois disso. José Gomes tinha em mãos uma proposta da Rússia, que rejeitou, acabando, em consonância com os responsáveis do Benfica, por escolher o Portimonense.Os encarnados acreditam que num clube em acelerada fase de crescimento e numa equipa com muitos jovens e com um treinador, António Folha, que tem larga experiência no comando de jovens promessas, José Gomes disporá do espaço ideal para relançar a sua carreira.O acordo ficou selado ontem, depois de uma última conversa entre Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, e Theodoro Fonseca, acionista maioritário da SAD do Portimonense, e está de pé a possibilidade da cedência vir a ser prorrogada por mais dois anos.José Gomes viajou para o Algarve esta quinta-feira e esta sexta-feira assistirá, nas bancadas do Estádio Municipal de Portimão, ao jogo entre o Portimonense e o Belenenses, que abre a edição 2019/20 da liga portuguesa.