Liga divulga inscrições recebidas até às 22 horas: conheça a lista de jogadores

A Liga Portugal fez há minutos mais uma atualização das inscrições recebidas até às 22 horas. Recorde-se que o mercado português encerra às 23h59 desta segunda-feira.



Lista de documentação apresentada até às 22h00:





Bruno Miguel Mendes Alves - Transferência nacional - CD Cova da Piedade - Futebol, SADCristiano Castro Gomes - Transferência nacional - CD Cova da Piedade - Futebol, SADTomás Silva Dias Catarino Rosete - Revalidação (Júnior) - Futebol Clube de Paços de Ferreira SDUQ LDAAbel Martins da Costa e Silva - Revalidação - Leixões Sport Clube, Futebol - SADHélder Gomes Morim - Revalidação - Leixões Sport Clube, Futebol - SADHélio Alberto Delgado Silva - Revalidação - Leixões Sport Clube, Futebol - SADNuno Alexandre dos Santos Pereira - Revalidação - Leixões Sport Clube, Futebol - SADRicardo Couto Ferreira - Revalidação - Leixões Sport Clube, Futebol - SADTim Roger Soderstrom - Transferência internacional - Marítimo da Madeira Futebol SADDenis Will Poha - Cedência temporária - Portimonense Futebol SADHevertton Ciriaco Santos - Revalidação - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SADVladimir Stojkovic - Transferência nacional - Associação Académica Coimbra - OAF, SDUQ, Lda.Alexandre Henrique Gonçalves de Freitas - Transferência nacional - CD Cova da Piedade - Futebol, SADDejan Kerkez - Cedência temporária - Clube Desportivo de Mafra - Futebol SDUQ LdaEber Henrique Ferreira de Bessa - Transferência internacional - Clube Desportivo Nacional Futebol SADJoão Sabino Mendes Neto Saraiva - Cedência temporária - Estoril Praia - Futebol, SADRaphael Gregorio Guzzo - Transferência nacional - Futebol Clube Vizela, Futebol SADPaulo Sergio Mota - Transferência internacional - Gil Vicente FC - Futebol, SDUQ, LDAPedro David Rosendo Marques - Cedência temporária - Gil Vicente FC - Futebol, SDUQ, LDAAntreas Karo - Transferência internacional - Marítimo da Madeira Futebol SADIury Lirio Freitas de Castilho - Inclusão no plantel - Portimonense Futebol SADSávio António Alves - Transferência internacional - Rio Ave FC - Futebol, SDUQ, Lda.Bernardo Sousa Pereira Brites Martins - Cedência temporária - Sporting Clube da CovilhãJoão Pedro da Silva Pereira - Transferência internacional - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SADGerman Andres Conti - Inclusão no plantel - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SADLucas Verissimo da Silva - Transferência internacional - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SADWilson Kenidy Correia da Silva - Transferência nacional - União Desportiva Oliveirense - Futebol, SADMamadou Tounkara - Revalidação - Vitória Sport Clube Futebol SADSílvio Manuel de Azevedo Ferreira Sá Pereira - Prorrogação de contrato - Vitória Sport Clube Futebol SAD- Anthony Miguel Blondell - Sub-cedência - CD Cova da Piedade - Futebol, SAD- Edi Maurício Sanches Semedo - Cedência temporária - Clube Desportivo de Mafra - Futebol SDUQ Lda- Lucas Henrique Soares Alves de Souza - Transferência internacional - FC Famalicão - Futebol SAD- William Alves de Oliveira - Transferência internacional - Grupo Desportivo de Chaves - Futebol SAD- Luiz Ricardo Alves - Transferência internacional - Marítimo da Madeira Futebol SAD- Manconi Soriano Mané - Inclusão no plantel - Moreirense Futebol Clube Futebol, SAD- Mbombo Lokwa - Transferência internacional - União Desportiva Vilafranquense- Luiz Gabriel Salim Ribeiro - Transferência internacional - Associação Académica Coimbra - OAF, SDUQ, Lda.- Camilo José Triana Fragozo - Cedência temporária - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.- Ença Fati - Cedência temporária - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.- Matheus de Jesus Dantas - Transferência internacional - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.- Nermin Zolotic - Aditamento a contrato - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.- Ricardo Jorge Cecilia Batista - Aditamento a contrato - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.- Zidane Agustini Banjaqui - Transferência nacional - Casa Pia AC - Futebol, SDUQ, Lda.- Stephen Antunes Eustaquio - Aditamento a contrato FC Paços de Ferreira, SDUQ, Lda.- Pedro Henrique Pereira Silva - Transferência internacional (Júnior) Rio Ave FC - Futebol, SDUQ, Lda.