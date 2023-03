Málaga acredita que pode encaixar 5,5 milhões pela transferência falhada de Ricardo Horta para o Benfica

A 'Marca' adianta, esta quarta-feira, que o Málaga acredita que pode encaixar 5,5 milhões de euros como indemnização da transferência falhada de Ricardo Horta para o Benfica, além de manter ainda a percentagem do passe que tem do jogador.Segundoapurou, a anunciada queixa do Málaga à FIFA ainda não terá sido efetivada, pelo que o desfecho do caso ainda não é certo. A imprensa espanhola garante que o Málaga esteve "em contacto com o Benfica durante todo o tempo", e que as águias "mostraram todas as ofertas que fizeram pelo jogador no verão [passado]", algo que poderá ser decisivo para a queixa apresentada pelos andaluzes.