Mané chega a acordo com o Bayern Munique

Parece que à terceira… será mesmo de vez. Sadio Mané tem deixado muito clara a intenção de abandonar o Liverpool e a mudança para o Bayern Munique estará agora mais próxima do que nunca, uma vez que já chegou a acordo com o clube alemão. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o avançado senegalês possui um entendimento verbal com os bávaros, que lhe oferecem um contrato válido até junho de 2025 e apresentarão agora uma proposta de 40 milhões de euros pelo seus serviços – depois de duas ofertas rejeitadas (30 e 35 M€) – faltando ao Bayern, neste momento, ultimar os derradeiros detalhes com os reds, que já se ‘precaveram’ e garantiram a contratação de Darwin Núñez de modo a suprir a sua saída.

Recorde-se que Mané está vinculado ao emblema inglês até junho do próximo ano e o Liverpool esperava encaixar neste mercado de verão cerca de 50 milhões de euros com o jogador de 30 anos, que já informou o clube da sua decisão.





O Barcelona ainda não desistiu de Lewandowski e vai avançar com uma nova oferta, garante o 'Bild', revelando que Laporta, presidente culé, está disposto a oferecer 32 M€ mais cinco por objetivos ao Bayern.

Pochettino acerta rescisão

A passagem de Mauricio Pochettino pelo PSG chegou, definitivamente, ao fim. Segundo o ‘Le Parisien’, o técnico argentino já alcançou um acordo com o clube para a rescisão do contrato, que deve ser anunciada até ao final desta semana. Entretanto, o PSG continua à procura de novo treinador e Luís Campos terá levado uma ‘nega’ de Massimiliano Allegri, que prefere continuar na Juventus.

Vinícius renova pelo Real Madrid

Vinícius Júnior, autor do golo que garantiu a 14ª Liga dos Campeões ao Real Madrid, vai renovar contrato com os merengues. De acordo com a imprensa brasileira, o novo vínculo do extremo canarinho – que passará a ter um dos maiores salários do plantel – irá agora até junho de 2026, com uma cláusula de rescisão de... 1.000 milhões de euros! O anúncio oficial, esse, será feito apenas em julho.