Martin Odegaard deixa Real Madrid e muda-se em definitivo para o Arsenal

O futebolista internacional norueguês Martin Odegaard vinculou-se em definitivo ao Arsenal, de Inglaterra, deixando o Real Madrid após sete anos, informaram esta sexta-feira os dois clubes, que não revelaram o valor da transferência nem a duração do contrato.

O extremo, de 22 anos, regressa, assim, a Londres, depois de ter representado os 'gunners' por empréstimo dos espanhóis na segunda metade da época passada, na qual apontou dois golos e outras tantas assistências em 20 encontros oficiais.

A transferência, que segundo a imprensa britânica ronda os 35 milhões de euros (ME), está sujeita à "conclusão de processos regulatórios e requisito de visto", de acordo com a informação disponibilizada no sítio oficial do emblema em que atuam os portugueses Cédric Soares e Nuno Tavares.

Odegaard chegou ao Real Madrid na temporada 2014/15, com apenas 16 anos, proveniente do Stromsgodset, da Noruega, mas nunca se conseguiu impor em Madrid, tendo cumprido apenas 11 jogos, o que originou sucessivos empréstimos a clubes como o Heerenveen e Vitesse, dos Países Baixos, ou Real Sociedad, de Espanha.