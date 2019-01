Mercado a ferver: Reforço do Benfica já está em Lisboa em dia que Pepe é garantido no Dragão

10h07: A Gazzetta dello Sport esteve esta terça-feira que ovai entrar na corrida por Hector Herrera. O capitão do, que termina contrato no final desta época, é também pretendido pela. O, acrescenta o mesmo jornal, parece ter desistido do jogador.10h02:, filho do técnico do At. Madrid, Diego Simeone, vai reforçar o. O médio-ofensivo, de 20 anos, que representava os chilenos do Unión La Calera, assinou até 2021, anunciou o clube argentino no Twitter.9h58: Oafastoudo comando técnico da equipa atualmente em 14º lugar no Championship.9h18: Aestá próxima de garantir o empréstimo de, doos ingleses do Southampton. A proposta de cedência do avançado, de 27 anos, contempla uma cláusula de compra obrigatória de 12 milhões de euros, de acordo com a 'Sky Italia'.9h03: O Tuttosport escreve esta terça-feira que ajá tem um 'plano B' para o caso dedeixar o clube. Se o treinador sair de Turim, o favorito para ocupar o lugar é8h58: A 'Gazzetta dello Sport' conta que oestá miuto atento à situação de. O jogador croata, que é pretendido em Milão, parece estar descontente em Espanha epela forma como oestá a jogar.8h55: O futuro depode mesmo passar por uma saída do. O Tuttosport avança que, em cima da mesa, estão propostas de8h50:poderá estar já de saída do Inter. Segundo o Tuttosport, o croata poderá dar lugar a- Opoderá estar perto de chegar a acordo com Rui Vitória para a mudança do ex-técnico do Benfica para o campeonato da Arábia Saudita.- O futuro denão deve passar pelo. O lateral-direito, que se afirmou na primeira metade desta época, despertou a cobiça de vários emblemas franceses , sendo que já chegaram propostas concretas à SAD minhota para vender o lateral já neste mercado de janeirojá chegou a Lisboa. O reforço do aterrou em Lisboa às 7h32 , acompanhado pela namorada, Mariana Miyaki. O avançado deverá ser hoje apresentado na Luz, depois dos exames médicos Pepe assinou pelo FC Porto por duas temporadas e meia, sendo hoje oficializado como reforço de inverno. O defesa-central, que completa 36 anos em fevereiro, fica assim vinculado aos azuis e brancos até 2021, o que significa que irá mesmo terminar a sua carreira na Invicta.vai renovar contrato com o Benfica , sabe. O jovem médio criativo, que completou 18 anos na véspera de Natal, esteve muito perto de assinar pelo Manchester Cityvai ser reforço do Benfica a partir de 2019/20. Ao que Record apurou, o avançado chega hoje a Lisboa para efetuar os indispensáveis exames médicos, o passo que falta para selar o contrato válido por cinco anos com as águias- Oestá à procura de um segundo guarda-redes para fazer concorrência a José Sá, e um dos nomes que está lista é Cláudio Ramos , do- Depois deviu ontem o seu nome associado ao Liverpool - O, orientado por Miguel Cardoso, está interessado no empréstimo de Yuri Ribeiro realizou ontem a estreia oficial pela equipa principal doapós já ter sido diversas vezes convocado por Jürgen Klopp, mas deverá ter sido a última partida que realizou pelos reds esta temporada. Tal como Record havia avançado, o jogador, de 18 anos, está de malas feitas para oBom dia! Em dia de chegada de reforço ao Benfica, acompanhe tudo o que se passa no mercado de transferênciasnacional e internacional!