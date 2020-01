17h55 -poderá ser anunciado em breve como novo selecionador do. De acordo com o 'AS', o antigo técnico nacional de Espanha é o maior favorito a assumir o cargo, isto depois de as negociações com Francisco Egas não terem chegado a bom porto.17h42 - Em final de contrato com o, o jovem estará a ponderar deixar os red devils e rumar ao. Para lá do filho do antigo internacional português Gil Gomes, também Tahith Chong está na mesma situação e pode deixar Old Trafford para rumar à17h36 - De Inglaterra chega a informação de que oestará interessado em contratar o central, do17h22 - Opretende contratara título de empréstimo, mas segundo a Telefoot a ideia francesa esbarra nas intenções da. A Vecchia Signora, ao que parece não tenciona ceder o médio, que até ao momento tem apenas doze jogos disputados.16h28 - Mais informações a envolver o, agora vindas de Itália. Segundo o portal 'Firenze Viola', as águias são uma das equipas interessadas no avançado brasileiro, numa luta na qual estará também o16h05 - Sem espaço noestará de saída no mercado de inverno a título de empréstimo e o jornal 'Mundo Deportivo' adianta que o15h35 - Com o mercado quase a reabrir, a 'Marca' elaborou uma lista com os onze jogadores que prometem animar o próximo mês. Na lista há um futebolista do...