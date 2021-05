há 57 min 08:38

Al Sadd ofereceu 10 M€ limpos/ano a Sérgio Conceição

No que concerne aos encargos financeiros do FC Porto com a renovação de Sérgio Conceição, tema muito badalado nos últimos dias, de referir que, na reta final do último campeonato, o técnico foi abordado pelo Al Sadd, do Qatar, que lhe ofereceu a possibilidade de auferir 10 milhões de euros limpos por ano, mais do triplo do que irá ganhar no Dragão se renovar. Como demos conta, o técnico está focado no crescimento da sua carreira.