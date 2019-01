Mercado ao minuto: da foto 'inocente' de Navas à loucura por Ramsey

Insta Storie de Keylor Navas Insta Storie de Keylor Navas

14h31: O selecionador da Bélgica Roberto Martínez sublinhou, em entrevista à HLN, que não acredita que esta "seja a altura ideal para Hazard deixar o Chelsea". "Ele pode reinventar-se. Hazard nunca vem abaixo. Não sei se um novo desafio seria bom para ele. Ele sabe quanto gostam dele no Chelsea e há uma química entre ele e Sarri. Já alcançou um nível excecional no Chelsea", afirmou.14h13 - Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Marítimo, Abel Ferreira voltou a afirmar querer manter o mesmo plantel no Sp. Braga . "Não gosto do 'mercado' de janeiro, porque, se a época for bem planeada no princípio, não há necessidade de fazer reajustes", ainda que tenha lembrado os casos dos empréstimos de jogadores como Luther Singh, Rosic ou Loum.13h41: O Inter não tira o Real Madrid da mira: depois do interesse em Luka Modric e Toni Kross, os nerazzurri apontam agora Mateo Kovacic como alvo, segundo a 'Gazzetta dello Sport'. O médio croata de 24 anos está cedido ao Chelsea até ao final da temporada.13h29: O 'Daily Mirror' escreve esta terça-feira que o Watford não ai abrir mão de Abdoulaye Doucouré apesar da insistência do PSG no médio.13h15: O Portsmouth confirma a contratação do médio ofensivo Andy Cannon, que chega do Rochdale.13h07: A imprensa turca avança com a possibilidade do avançado Eren Derdiyok abandonar o Galatasaray depois de ter marcado sete golos em três jogos12h45: Aaron Ramsey tem 'meia' Europa atrás de si: segundo a BBC, Bayern, Inter, Juventus, PSG e Real Madrid querem o médio galês que vai ter contrato com o Arsenal a 30 de junho.12h34: Baba Rahman está prestes a finalizar a sua ligação com o Schalke 04. O Villarreal e o Girona estão na corrida.12h30: A Gazzetta dello Sport avança que De Laurentiis não está disposto a deixar sair Koulibaly por menos de 120 milhões de euros. O Barça e o Manchester United estão na luta pelo jogador do Nápoles, mas não está fácil..12h20: Keylor Navas publicou uma foto nas redes sociais que está a agitar o dia. O guarda-redes quis agradecer aos adeptos do Real Madrid e os rumores sobre a sua saída dispararam.Feliz Ano Novo, caros leitores! Primeiro dia de 2019, primeiro dia de mercado de inverno: siga aqui todas as movimentações do futebol: quem entra, quem sai, as renovações em carteira e todos os rumores que marcam a atualidade das transferências