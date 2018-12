Mercado ao minuto: Rafael Camacho decide hoje entre Benfica e Sporting

9h34 - Lapretende reforçar-se com, diz 'La Gazzetta dello Sport'9h26 - Osonha comcomo o parceiro ideal para Icardi, avança o 'Corriere dello Sport'.9h15 - Segundo o portal francês ‘Le 10 Sport’, oestá a avaliar a contratação dee pode em breve iniciar contactos pelo argentino, vinculado ao Sporting até 2023 e ‘preso’ a uma cláusula de 60 M€. O portal avança que a investida será na perspetiva da próxima época. Já em Espanha, o ‘AS’ incluinuma lista de "avançados de urgência" que o Real Madrid poderá avaliar em janeiro, a par de Icardi, Timo Werner, Piatek ou Llorente. *9h01 - O 'As' diz que "meia Europa que Pepe". O jornal espanhol diz que o internacional português é desejado por Lyon, Monaco e várias equipas da Premier League.8h33 - Oestá em negociações adiantadas com o Legia Varsóvia, tendo em vista a transferência definitiva de Salvador Agra, já em janeiro, apurou Record. O extremo começou a temporada no Cádiz, sexto classificado da 2ª liga espanhola, cedido pelo Benfica8h29 - Rafael Camacho está inclinado a aceitar a proposta doe poderá ser reforço já nas primeiras horas do novo ano. O avançado do Liverpool tem em mãos ofertas de empréstimo do clube de Alvalade e do rivale, segundo Record apurou, decidirá hoje o seu futuro. 8h15 - Vinculado aoaté ao final da temporada, aguarda por uma decisão da SAD em relação ao seu futuro. Ainda a recuperar de uma intervenção cirúrgica no departamento médico da Juventus, o médio, de 25 anos, quer saber se entra nos planos dos responsáveis leoninos.8h11 - chegam a Lisboa na quinta-feira, 3 de janeiro (dia de jogo com o Belenenses, em Alvalade), para começarem a trabalhar na estrutura dog. Os agora ex-adjuntos de Jorge Jesus fizeram ontem o último desafio com o técnico, no Al Hilal, e viajam para Portugal logo após a passagem do ano.