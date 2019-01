Mercado ferve: representantes de Caio Lucas estiveram na Luz e Grécia pode ser o destino de Ferreyra

9h03 -é alvo do, afirma o 'Daily Express'.não estará satisfeito com os avançados que tem à disposição:deverá sair, enquanto quecontinua sem convencer o técnico italiano. O acordo pelo internacional uruguaio pode estabelecer-se nos 60 milhões de euros e o PSG pondera mesmo aceitar, uma vez que Cavani termina contrato a junho de 2020 e o clube parisiense se encontra apertado pela UEFA para cumprir regras relativas ao fair-play financeiro.8h56 - Oestará interessado em garantir os serviços de, informa a 'Sky Sports'. O médio inglês não entra nas opções deeme os turcos assumem a 'pole' pela sua contratação.8h52 - Oe achegaram a acordo para a cedência de, noticia o 'Il Messagero'. O jogador não tem sido muito utilizado pore tem no clube romano uma possibilidade de voltar à ribalta. O negócio envolve o empréstimo do lateral direito até final da presente temporada com opção de compra de 14 milhões de euros.8h48 -vai continuar na Bundesliga, mas não ao serviço do, avança o 'Bild'.estão interessados em segurar o avançado alemão que termina contrato a junho de 2020. Os responsáveis do Leipzig sabem que o jogador não quer renovar e pretendem libertá-lo no próximo verão para não o perderem mais tarde a custo zero.8h18 - Os representantes de, jogador que está a ser negociado pelo voltaram domingo ao Estádio da Luz para assistir ao triunfo frente ao Rio Ave. Tal como Record revelou, os empresários do jogador estiveram reunidos com Luís Filipe Vieira na Luz, na tarde de sábado, para tratarem do negócio, e aproveitaram a estada por Lisboa para assistir a um encontro das águias.8h11 - De malas aviadas para o, clube que deverá representar por empréstimo do Liverpool na próxima época e meia, o extremo deverá estrear-se pela primeira equipa dos reds , dias antes de se apresentar em Alvalade.8h10 - O jornal grego ‘Gazzetta’ noticia que poderá ingressar nojá nesta janela de transferências. O avançado argentino, que voltou ao banco de suplentes do Benfica na receção ao Rio Ave, é visto pelo emblema helénico como possível substituto do sérvio Aleksandar Prijovic, de saída para os sauditas do Al-Ittihad por 10 milhões de euros,8h05 -, mais conhecido por Guga, e Pedrovão ser cedidos pelo Benfica aos gregos dosegundo informações recolhidas por Record. Os jogadores da equipa B viajam hoje para a Grécia, e serão cedidos a título de empréstimo até ao final da época Bom dia! Arrancamos agora com mais um dia de acomapnhamento de mercado ao minuto. A manhão pode ficar marcada pelas declarações de Luís Filipe Vieira no 'Programa da Cristina' que se estreia hoje.