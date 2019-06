- A possibilidade de Islam Slimani regressar ao Sporting, cedido pelo Leicester, até ao final da próxima temporada, é



- O plantel do FC Porto de 2019/20 vai contar, pelo menos, com um segundo avançado. Um elemento que se sinta como peixe na água a jogar em torno de um avançado mais posicional, igualmente forte tanto no último passe como a surgir em situação de finalização. Luan, brasileiro de 26 anos que pertence ao Grémio, é um dos nomes referenciados e, mais do que isso, a



- Como Record noticiou na sua edição de 8 de maio, Gelson Dala tem ordens para se apresentar na Academia no dia 27 deste mês, no sentido de integrar os trabalhos de pré-época. O avançado, de 22 anos, destacou-se no Rio Ave na última temporada, com 26 jogos e 7 golos, e



- Dyego Sousa, avançado do Sp. Braga, continua debaixo do radar do Benfica, apesar das



Bom dia! Na 'ressaca' da Liga dos Campeões, há que continuar atento às movimentações do mercado de transferências. Fique connosco ao longo do dia e acompanhe tudo o que se passa - A possibilidade deregressar ao, cedido pelo, até ao final da próxima temporada, é completamente posta de parte pelos responsáveis do clube inglês , que apenas admitem libertar o internacional argelino a título definitivo- O plantel dode 2019/20 vai contar, pelo menos, com um segundo avançado. Um elemento que se sinta como peixe na água a jogar em torno de um avançado mais posicional, igualmente forte tanto no último passe como a surgir em situação de finalização., brasileiro de 26 anos que pertence ao Grémio, é um dos nomes referenciados e, mais do que isso, a prioridade para a posição - Como Record noticiou na sua edição de 8 de maio,tem ordens para se apresentar na Academia no dia 27 deste mês, no sentido de integrar os trabalhos de pré-época. O avançado, de 22 anos, destacou-se nona última temporada, com 26 jogos e 7 golos, e voltará ao Sporting para jogar o seu futuro imediato , avançado do, continua debaixo do radar do, apesar das exigências financeiras de António Salvador Bom dia! Na 'ressaca' da Liga dos Campeões, há que continuar atento às movimentações do mercado de transferências. Fique connosco ao longo do dia e acompanhe tudo o que se passa

9h44: A Sky Sports avança que já há acordo entre oe opara assinar com9h33: Oquerpor empréstimo. Segundo o 'Daily Mail', a ideia é pedir aoa cedência do brasileiro por um ano com a opção de compra para a próxima épocaestá na agenda do, tendo em vista o reforço da baliza. O internacional costa-riquenho é o novo alvo dos encarnados , ainda que a transferência só seja possível com uma ajuda do, clube ao qual está vinculado por mais um ano.- A renovação de contrato com Jérémy Mathieu obrigou o Sporting a repensar a planificação para o eixo da defesa. Um dos ‘danos colaterais’ deste ajuste foi, que, após uma excelente temporada no, chegou a ter lugar quase certo no estágio mas deverá, agora, voltar a ser emprestado - Em Itália, vários meios de comunicação social voltaram a dar eco ao alegadocompuseram um tridente que fez sucesso em 2014/15 ao serviço do, conquistando tudo em Espanha e ainda alcançando a glória europeia com a conquista da Liga dos Campeões. A partir de 2019/20, parte desse trio de êxito pode ressurgir na Catalunha - O, de Itália, foi apontado ao longo dos últimos dias como um dos potenciais interessados em. Mas, a julgar pelas palavras de Giovanni Sartori, o brasileiro, de 28 anos, não está nos planos do emblema italiano - A transferência depara oestá presa pela resposta do jogador. Tal como Record noticiou ontem, entre Sporting eSAD o acordo já é total. Nas últimas horas, porém, a intromissão de outros clubes adiou o fecho do negócio- Esteve muito perto de reforçar ono último verão, é um jogador apreciado pore, ontem, lançou... a confusão nas redes sociais já estará livre para ser confirmado como reforço do. De acordo com o jornal espanhol ‘Sport’, o médio, de 28 anos, e oque os ligava até ao final deste mês