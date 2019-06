8h48 - A imprensa espanhola aponta que, avançado uruguaio do PSG, é o preferido de Simeone para render Griezmann no8h45 -central do City, está na lista do PSG, caso falhe a contratação deJuventus e At. Madrid também terão sondado o argentino, escreve a ‘Marca’.8h43 - Sem clube, depois de terminada a ligação ao, de 35 anos, é um dos alvos da Lazio.8h42 - Oestá em negociações avançadas com Lozano mas o mexicano prefere rumar ao United. O clube holandês pede 50 milhões pela transferência.8h39 - Oé um dos interessados em, médio costa-marfinense do Fulham que já representou o Paços de Ferreira .8h36 - Onegou as exigências depara libertar o guarda-redes e só aceita vendê-lo por 20 milhões de euros. O guarda-redes exige milhões ao Real Madrid para sair e contrato de outro mundo a quem o contratar8h33 - Depois de cumprir um curto período de férias no final da temporada, Frederico Varandas volta hoje ao trabalho para começar a arrumar a casa dos leões e resolver os dossiês pendentes na preparação para 2019/20, com Bruno Fernandes, Eduardo e Rosier na linha da frente. Noutra vertente, os leões esperam encaixar 25 milhões com venda de emprestados que não entram nas contas8h31 - O continua a dar prioridade à contratação de um avançado, já precavendo a saída de, e Raúl de Tomás está no topo das preferências. O avançado do Real Madrid é o eleito para reforçar a frente de ataque, mas o valor pedido pelos merengues (35 milhões de euros) ainda é um entrave. As águias não estão dispostas a satisfazer as exigências, mas contam com um acordo entre o empresário e os merengues que permita baixar o valor. E de acordo com o jornal ‘Marca’, o Benfica já subiu a oferta para 20 milhões de euros.8h10 - faz esforço por. Colchoneros estarão dispostos a oferecer 60 milhões de euros, mais 20 por objetivos, mas tentam convencer o avançado com um projeto que têm para ele e para a equipa nos próximos anos8h02 - No que depender do próprio, será reforço donesta janela do mercado de transferências. Aquando de um contacto telefónico promovido por Sérgio Conceição, na semana passada, o avançado, de 28 anos, mostrou-se recetivo a uma mudança para os dragões e, segundo as informações recolhidas por Record junto de fonte próxima ao processo, a necessária redução salarial não será um entrave para o jogador. Resta assim aos dragões convencer o Spartak Moscovo a libertá-lo.8h00 -, central de 19 anos do Estugarda – despromovido à Bundesliga 2 para a próxima época –, é notícia na Turquia devido a um alegado interesse dona sua contratação. O portal Fotospor noticiou que os dragões estão preparados para contratar o defesa por 20 milhões de euros.