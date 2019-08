Miguel Trauco assina com o Saint-Etienne até 2022

O Saint-Etienne anunciou, esta terça-feira, a contratação de Miguel Trauco, lateral peruano de 26 anos, até 2022. O defesa chega proveniente do Flamengo, equipa treinada por Jorge Jesus, clube que representou nas duas últimas temporadas.





"Estou muito feliz por assinar pelo AS Saint-Etienne. Vou dar tudo por esta camisola. Ouvi falar muito sobre o ambiente que se vive no estádio, estou ansioso por poder viver tudo isso e conhecer estes adeptos", afirmou Miguel Trauco, em declarações aos canais oficiais do emblema francês.