Neymar faz birra: brasileiro não quer regressar aos trabalhos do PSG

A novela Neymar está longe de ter um final feliz. De acordo com o diário espanhol 'Sport', o extremo brasileiro quer regressar a Barcelona e, se não vir o seu futuro definido durante esta semana, ameaça mesmo não se apresentar no arranque dos trabalhos do Paris Saint-German, no próximo dia 8.Em contrapartida, o PSG parece estar pouco inclinado para deixar sair o extremo canarinho e aponta para a cláusula de 300 milhões de euros, para libertar o jogador. Um valor verdadeiramente astronómico, mas que não seria difícil do Barcelona bater, ainda para mais se incluir no negócio um ou dois jogadores. Philippe Coutinho e Dembelé são os dois nomes na calha para baixar o preço do atual camisola 10 do Paris Saint-German.A recuperar de uma lesão no tornozelo, após um encontro amigável com o Qatar para a Copa América, Neymar está infeliz em Paris e já demonstrou a sua vontade em voltar a Barcelona, emblema pelo qual venceu uma Liga dos Campeões (2015/16), dois Mundiais de Clubes (2015 e 2016), duas campeonatos de Espanha (2014/15 e 2015/16), três Taças do Rei (2014/15, 2015/16 e 2016/17) e uma Supertaça de Espanha (2013/14).