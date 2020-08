Orlando Sá assina pelo Málaga

O avançado internacional português Orlando Sá assinou esta quinta-feira um contrato com o Málaga, anunciou o clube do segundo escalão do futebol espanhol.

Orlando Sá, de 32 anos, chega ao emblema andaluz, 14.º classificado no último campeonato, após ter rescindido com os belgas do Standard Liège.

O avançado conta uma internacionalização pela seleção portuguesa e deixou recentemente o clube belga, depois de passagens por emblemas como Henan Jianye, Maccabi Telavive, Reading, Legia Varsóvia, AEL Limassol, Fulham, Nacional, FC Porto, Maria da Fonte e Sporting de Braga.