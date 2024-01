Português Vitinha anuncia saída do Marselha e despede-se com um "até logo"

Aujourd’hui marque un nouveau chapitre dans ma vie.

J’emmène avec moi l’apprentissage, l’expérience et les souvenirs de mon temps passé à Marseille. Je suis reconnaissant du soutien reçu par le club et les supporters. Merci Marseille, à plus tard !



O avançado português Vitinha anunciou a saída do Marselha e, tudo indica, até porque Pablo Longoria, presidente do emblema francês já o tinha divulgado, está a caminho do Génova, atual 12.º classificado da Serie A italiana.O jogador de 23 utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem aos adeptos do OM, conhecidos como os mais fiéis de França."O dia de hoje marca um novo capítulo em minha vida. Levo comigo a aprendizagem, a experiência e as lembranças da minha passagem por Marselha. Estou grato pelo apoio recebido por parte do clube e dos adeptos. Obrigado Marselha, até logo!", escreveu o atacante.Vitinha esteve um ano no clube francês, ao qual chegou em janeiro de 2023 depois de o Marselha ter comprado o passe ao Sp. Braga por 32 milhões de euros. Durante este período, o avançado português marcou 6 golos em 43 jogos, em todas as competições.