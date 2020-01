Rennes garante empréstimo de Nzonzi

O Rennes, atual terceiro classificado da Ligue1, anunciou esta sexta-feira a contratação de Steven Nzonzi, que chega por empréstimo dos italianos da Roma até ao final da época, com mais uma temporada de opção.

Campeão do Mundo pela seleção francesa em 2018, Nzonzi estava emprestado aos turcos do Galatasaray desde o início da época, mas o clube antecipou o fim do empréstimo do jogador que entretanto se vai juntar aos ex-sportinguistas Romain Salin e Raphinha.

"Os objetivos são interessantes, o clube está a ter uma boa época. O Rennes tem trabalhado muito bem com um desenvolvimento incrível nos últimos dois anos. Dá a impressão de uma evolução muito positiva. É muito bom estar cá, nunca tive hipótese de jogar na Liga francesa, estive 10 anos a jogar fora e estou muito feliz de coltar a França", disse o médio ao sítio oficial do clube francês.

A Roma, quarta classificada da Serie A, é orientada pelo português Paulo Fonseca.