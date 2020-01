Rui Pedro oficializado no Leixões

Tal como Record avançou na edição impressa desta sexta-feira, Rui Pedro vai ser reforço do Leixões até ao fim da época. O avançado, que alinhou pelo Granada B na primeira metade da época, chega a Matosinhos por empréstimo do FC Porto.





Depois da saída de Lewis Enoh, Júnior Sena, Tarzan, Alan Júnior e Ítalo Cortes, Rui Pedro assume-se como uma opção atacante para o treinador Manuel Cajuda. Formado no FC Porto, onde fez 13 jogos e marcou dois golos na equipa principal, o avançado de 21 anos esteve cedido ao Boavista, ao Varzim e ao já referido Granada.No plano desportivo, o Leixões continua a preparação para o embate com o Nacional. A partida está agemdada para as 11h15 de domingo.