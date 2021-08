Todos querem agarrar Messi: os possíveis destinos do astro argentino

Terminada a história de Lionel Messi no Barcelona, é momento de olhar para os clubes que poderão acolher o astro argentino neste mercado de transferências. Desde Espanha, escreve-nos o jornal espanhol 'Marca' que existem neste momento três possíveis destinos para Lionel Messi: Paris Saint-Germain, Manchester City e Chelsea.

Em Inglaterra, o anúncio de Jack Grealish deixou os adeptos dos citizens motivadíssimos para a nova temporada... imagine-se a festa que não seria se Pep Guardiola conseguisse resgatar o seu antigo pupilo no Barcelona para a Premier League. A possibilidade de Lionel Messi envergar a camisola do Manchester City é hoje mais forte devido ao braço de ferro existente entre o clube inglês e o Tottenham, pela contratação de Harry Kane. Não tratando-se de um ponta-de-lança puro, a verdade é que Lionel Messi já mostrou ser capaz de fazer números... de outro Mundo e a ligação forte com o treinador seria mais um fator favorável à sua mudança.

Também em Inglaterra, estará muito atento a todo este processo o Chelsea, não fosse o seu dono Roman Abramovich, que recentemente se mostrou disponível para desembolsar 120 milhões de euros por Lukaku. Estando Leo Messi livre para assinar... será uma questão de tempo até o poderosíssimo empresário russo tentar a contratação do argentino.

Em França, o único clube que poderia pagar um jogador como Lionel Messi: o Paris Saint-Germain. Contudo, as dificuldades que a Liga francesa atravessa desde o último ano, muito por culpa da crise económica que se instalou no setor desportivo devido à pandemia de Covid-19, deixa tudo mais difícil de ser concretizável. Até ao momento, os parisienses contam apenas com uma venda (Bakker, por sete milhões de euros) e com quatro reforços sonantes: Achraf, por 70M€, e Wijnaldum, Donnarumma e Sergio Ramos (os últimos dois a custo zero).