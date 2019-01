Barcelona está no mercado e tem um benfiquista no topo da lista

Luka Jovic, avançado sérvio de 21 anos que pertence aos quadros do Benfica (apesar de estar cedido ao Eintracht Frankfurt), é alvo para a frente de ataque do Barcelona, segundo revela o jornal espanhol 'AS'. De acordo com os espanhóis, a formação culé está no mercado em busca de um suplente para Luis Suárez e verá o dianteiro sérvio das águias como uma opção a ter em conta.Atualmente com 17 golos marcados em 21 partidas pelo Eintracht, Luka Jovic surge numa lista de sete nomes, onde também entram Kasper Dolberg (Ajax), Krzysztof Piatek (Génova), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt) Jean-Kevin Augustin (RB Leipzig), Maxi Gómez (Celta) e Patrik Schick (Roma)