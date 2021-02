Jesé está de volta ao Las Palmas, por onde passou em 2016/17. O avançado rescindiu com o PSG e assinou pelo clube da sua terra até ao final da temporada.





Em Paris, o jogador, de 27 anos, não tinha espaço e só realizou duas partidas esta época e agora vai atuar no segundo escalão.Apontado como uma promessa quando era mais novo, Jesé atuou no Sporting, por empréstimo, na temporada passada. No entanto, não correspondeu e só marcou um golo em 17 jogos. Acabou por sair antes do fim da época.