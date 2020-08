Al Nassr de Rui Vitória tenta garantir Ozil com proposta milionária

Fora dos planos do Arsenal, Mesut Ozil terá recebido uma proposta milionária do Al Nassr de Rui Vitória. Segundo o jornal turco 'Fanatik, os sauditas terão apresentado uma oferta com um salário de 16,8 milhões de euros anuais, tentando com este vencimento convencer o internacional alemão a mudar-se para o futebol árabe e prescindir da possibilidade seguir carreira na Europa.





Segundo o mesmo jornal, elementos da equipa orientada por Rui Vitória já terão iniciado contactos exploratórios junto dos representantes do jogador, assegurando nessas conversas que tudo farão para o tentar adquirir. Ainda assim, Al Nassr não está sozinho neste sonho, já que clubes da MLS, Qatar e China também têm o jogador debaixo de olho, tal como o menos 'rico' Fenerbahçe.Ozil, refira-se, recebe atual um salário semanal de 390 mil euros, algo que lhe garante ao ano qualquer coisa como 15 milhões de euros. Na prática, o alemão de 31 anos iria para a Arábia Saudita ganhar um pouco mais, mas teria certamente um palco mais 'fácil' para se exibir.