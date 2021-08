Diogo Dalot cobiçado mas Solskjaer não o deixa sair do Manchester United

Borussia Dortmund, nas últimas horas, e Milan e Monaco, desde já há algum tempo, tentaram, junto do Manchester United, assegurar os serviços do internacional português, Diogo Dalot. No entanto, apurou Record, o treinador dos red devils, Ole Gunnar Solskjaer, já comunicou ao lateral que conta com ele para a presente época, na qual pretende atacar a conquista do título, e por isso não o deixará sair.





Diogo Dalot vai assim ficar no mesmo plantel de Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. Recorde-se que o lateral chegou a ser apontado ao Real Madrid, uma vez que as suas qualidades são muito apreciadas pelo treinador Carlo Ancelotti, mas os merengues nunca chegaram a fazer qualquer abordagem pelo jogador.Na última época, Dalot esteve no Milan, cedido pelo Manchester United, tendo feito 33 jogos, com dois golos e três assistências. E foi mesmo o jogador mais utilizado pelos vice-campeões italianos na Liga Europa.Após o final da época no Milan, representou Portugal nos dois Campeonatos da Europa: no sub-21 foi vice-campeão e, no de séniores, somou as duas primeiras internacionalizações pelos AA.