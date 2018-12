Guardiola e Isco: o namoro que pode dar casamento

A novela não é nova e pode estar perto do seu fim, avança o 'As'. A falta de tempo de jogo de Isco no Real Madrid e o fraco entendimento do jogador com Solari colocam o médio espanhol com pé e meio fora de Madrid. Guardiola sabe disso e quer garantir um jogador que admira e que o Manchester City já havia tentado contratar em 2013, antes de Isco ingressar no clube merengue.Vamos aos factos: Isco tem contrato com o Real Madrid até 2022 e uma cláusula de rescisão cifrada nos 700 milhões de euros. No entanto, Florentino Pérez aceita reduzir o valor da venda para os 100 milhões, mas tudo indica que não baixa mais do que isso. Os responsáveis do clube inglês já terão entrado em contacto com o médio merengue para discutir os contornos da sua transferência para Inglaterra. Guardiola considera a compra de Isco prioritária e quer fechá-la o mais rápido possível, pelo que os citizens estarão a preparar uma oferta de 86 milhões de euros para iniciar negociações com o Real Madrid.Se Santiago Solari se mantiver no comando técnico dos merengues, não há perspetiva de maior utilização para o médio espanhol, já que o técnico argentino prefere um futebol de transições rápidas e de curta posse de bola, o que contrasta com as características e qualidades de Isco, pelo que a sua manutenção em Madrid pode revelar-se como algo ainda mais ruinoso para a sua carreira neste momento. Se a isso se juntar a possível chegada de Eden Hazard a Madrid , então a situação tornar-se-á insustentável para o médio, que poderá ter em Guardiola e no City uma solução para o seu futuro.