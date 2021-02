Liverpool foi ao Championship contratar reforço para a defesa

Com a defesa desfalcada devido a problemas com lesões, o Liverpool contratou o central Ben Davies ao Preston North End, do Championship.





Segundo a 'Sky Sports', os reds pagaram aproximadamente 550 mil euros, sendo que o Preston pode receber mais 1,2 milhões consoante a concretização de objetivos pré-determinados.O defesa inglês dá, assim, um grande salto na carreira e não conteve a felicidade. "É uma grande oportunidade. Claro que recebi esta notícia com alguma surpresa, mas quando isto te entra na cabeça, vejo que esta oportunidade é incrível. Seria estúpido não aproveitar e aprender com os jogadores deste clube", salientou o jogador, em declarações reproduzidas pelo site do Liverpool."Estou a pensar no futuro em entrar e jogar em frente a todos para mostrar aquilo que consigo fazer. Sei que muitos não me conhecem e nem me viram jogar", frisou o central, que realizou 19 partidas esta época.