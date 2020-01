Pini Zahavi pretende levar Zaha para o Tottenham de José Mourinho

A imprensa inglesa avança que Wilfried Zaha, avançado do Crystal Palace, pode rumar nesta janela de transferências para o Tottenham de José Mourinho. Contudo, os spurs não estão dispostos a pagar, nem perto, do valor estabelecido na cláusula de rescisão do avançado costa-marfinense, fixada nos 80 milhões de euros.





Porém, existe um responsável para levar a transferência a cabo, o empresário isrealita Pini Zahavi, representante de Jorge Jesus. De acordo com o 'The Sun', o emblema londrino está à procura de reforçar a frente de ataque da equipa, após as lesões de Harry Kane e Sissoko, que deverão ficar largos meses afastados dos relvados.O 'The Sun' refere ainda que o avançado do Crystal Palace vê a mudança com bons olhos, até porque prefere transferir-se para um clube capaz de lutar pelo título da Premier League, como é o caso do Tottenham.