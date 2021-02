Joshua Zirkzee vai ser colega de Bruno Alves no Parma

O Parma garantiu o empréstimo de Joshua Zirkzee, avançado de 19 anos dos quadros do Bayern Munique.





O clube onde joga Bruno Alves ainda fica com uma opção de compra fixada nos 15 milhões de euros, sendo que os alemães garantem 7,5% de uma futura venda.Depois de na temporada passada ter apontado quatro golos em 12 partidas, o jovem holandês estava com pouco espaço no plantel dos bávaros. Marcou presença em apenas quatro partidas esta época.