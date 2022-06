António Duarte de Almeida vence prova no CSIO de Madrid

O cavaleiro português António Duarte de Almeida, montado no cavalo Canada Z, venceu esta sexta-feira a prova inaugural do CSIO Madrid, no qual Portugal está representado por uma seleção nacional e pelo individual Francisco Caldeira.



Na prova inaugural da competição madrilena, o troféu Clipmyhorse.tv, António Duarte de Almeida ganhou sem qualquer penalização e com o tempo de 21,83 segundos, sendo secundado pelo chileno Agustin Covarrubias, também sem penalizações, com mais 1,13 segundos, enquanto o também português Mandy Mendes Costa, no Gray D Albion DB, foi terceiro, sem penalizações e com mais 1,25 segundos.

O quarto lugar foi ocupado por novo cavaleiro luso, Mário Prieto, em Tintin, igualmente sem quaquer penalidade e com mais 1,32 segundos do que o compatriota vencedor, enquanto Francisco Caldeira, em Flor do Paço, foi sétimo, com mais 3,18 segundos.

No segundo troféu do dia, o Exterior Plus, António Matos de Almeida, com o cavalo Iniesta P., foi quarto classificado, sem penalizações e com mais 0,60 segundos do que o vencedor, o espanhol Ismael Garcia Roque.

Na última competição do dia, o troféu Caser Seguros, os cavaleiros portugueses estiveram mais discretos, tendo Duarte Seabra, em Dourados, sido o melhor classificado, ao concluir no 28.º lugar.

O CSIO de Madrid decorre até domingo na capital espanhola.