António Matos de Almeida volta a vencer prova no CSIO de Madrid

O cavaleiro português António Matos de Almeida, montado no cavalo Canada Z, venceu este sábado o troféu Marca, do CSIO Madrid, competição na qual Portugal está representado por uma seleção nacional e pelo individual Francisco Caldeira.

António Matos de Almeida, que na sexta-feira venceu o troféu Clipmyhorse.tv, concluiu sem penalizações e com o tempo de 58,11 segundos a prova de hoje, na qual Mandy Mendes Costa, no Gray D Albion DB, foi terceiro, sem penalizações e com o tempo de 60,55 segundos, atrás do espanhol Jesus Torres Garcia (Grupo Prom Numerus), segundo.

No troféu Marquês de Vargas, Duarte Seabra, com o cavalo Moulin Rogue van Paemel, foi sexto classificado, enquanto Mandy Mendes da Costa foi 11.º à frente do também português Adir Diaz de Abreu, montado no cavalo Chapass d'Emeraude, que foi 12.º.

Na Longines Taça das Nações, ganha pela Espanha, o quarteto luso formado por António Matos de Almeida (Calypso de Kamelia), Mário Prieto (Othello Z), Adir Diaz de Abreu (Tashmir Z) e Duarte Seabra (Dourados) foi quinto classificado.