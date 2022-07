Portugal campeão do Mundo em equitação de trabalho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A equipa de Portugal confirmou hoje o título de campeã do mundo de equitação de trabalho, em prova que hoje terminou em Les Herbiers, França.

Mafalda Mendes, montando Isco, Gilberto Filipe, com Zinque das Lezírias, Luís Pais, com Horizonte, e Tiago Alves, com Eoxido, levaram a formação lusa ao título.

No sábado, na competição individual, que contou com um recorde de 19 nações em prova, Gilberto Filipe tinha sido ouro e Mafalda Galiza prata.