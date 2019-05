Benfica-Sporting, em direto

Aljosa Cudic (GR), Manuel Gaspar (GR), Pedro Valdés, Edmilson Araújo, Bosko Bjelanovic, Cláudio Pedroso, Carlos Pasarin, Frankis Marzo, Pedro Solha, Tiago Rocha, Carlos Carneiro, Fabio Chiuffa, Fred Bingo, Valentin Ghionea, Ivan Nikcevic e Luís Frade.Hugo Figueira (GR), Davide Carvalho, João Silva, Pedro Marques, João Pais, Alix Zalamou, Belone Moreira, Paulo Moreno, Ricardo Pesqueira, Arthur Patrianova, Borko Ristovski (GR), Carlos Martins, Nuno Pereira, Fábio Antunes, Miguel Ferreira e Ales Silva.- Eurico Nicolau e Ivan Cacador serão os árbitros da partida.- "Queremos manter o que temos feito bem para voltar a vencer o Sporting na nossa casa. Temos vencido o Sporting em nossa casa e vamos querer vencer mais uma vez", frisou à BTV o capitão encarnado, Paulo Moreno.- "Queremos ganhar, é isso que importa e, dê por onde der, é o que temos de fazer. Se jogarmos bem, a probabilidade de vencermos vai ser muito maior, mas o que procuramos neste momento é vencer a todo o custo e estamos focados nisso", frisou ao site do Sporting o treinador dos leões, Hugo Canela.- Benfica e Sporting estão mesmo obrigados a vencer. Os primeiros para não perderem em definitivo o comboio do título, depois da derrota em casa com o FC Porto; os segundos porque, para além de verem o vizinho da Segunda Circular apanhá-los, ficam a dois pontos do 1º lugar, quando na próxima quarta-feira há Clássico no Dragão Caixa entre dragões e leões, em jogo em atraso da 4ª jornada.- O triunfo do FC Porto sábado, no Restelo, diante do Belenenses, por 33-26, permite à equipa manter-se na liderança do Grupo A da 2ª fase do campeonato e colocar pressão no Sporting e no Benfica, segundo e terceiro classificados, respetivamente.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Benfica-Sporting, jogo da 6.ª jornada da fase final do Campeonato Nacional de andebol, que se disputa na Luz, a partir das 18 horas.