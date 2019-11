FC Porto-Sporting, em direto

32 ' - Ghionea abre o marcador na 2.ª parte e faz o seu sexto golo na partida (16-14)





32' - Árbitros aplicam exclusão a Victor Iturriza por falta sobre Ruesga30' - Ghionea converte o livre se sete metros e volta a reduzir a desvantagem leonina no Dragão Caixa

30 ' - Dois minutos de exclusão para Djibril Mbengue por falta sobre Ruesga. Livre de sete metros para os leões



30 ' - Diogo Brranquinho faz o quinto da conta pessoal na cobrança de um livre de sete metros (16-12)

29' - Pedro Valdés marca com um potente remate dos nove metros (15-12)

28' - Golo de Diogo Branquinho após um grande passe de Miguel Martins (15-11)



27' - Víctor Iturriza marca pela segunda vez na partida (14-11)



26' - Pedro Valdés volta a marcar para o Sporting (13-11)



25' - Exclusão para Tiago Rocha por falta sobre Yoan Balázquez



25' - Reage o Sporting com um parcial de 3-0. Golo de Ghionea a reduzir a diferença (13-10)



24' - Marko Vujin penetra na defesa portista e reduz a desvantagem (13-9)

22' - Carlos Ruesga marca o seu primeiro golo da conta pessoal (13-8)

22' - Dois minutos de exclusão para Djibril Mbengue por carga sobre Pedro Valdes



21' - Marca Djibril Mbengue para o FC Porto e aumenta a vantagem (13-7)

20' - Victor Iturriza finaliza uma boa jogada coletiva e coloca a diferença em cinco golos (12-7)



Thierry Anti (Sporting) solicita desconto de tempo



18' - Grande golo de Diogo Branquinho (11-7) num remate em rosca



18' -Pedro Valdes remata à trave da baliza portista com Alfredo Quintana ainda a tocar na bola



17' - Responde Cudic a negar o golo do FC Porto.



16' - Alfredo Quintana impede o golo do Sporting com uma grande defesa



16' - Diogo Branquinho marca com um remate na ponta esquerda e dá três golos de vantagem ao FC Porto (10-7)



Magnus Andersson (FC Porto) pede desconto de tempo



14' - André Gomes volta a dar dois golos de vantagem aos dragões (9-7)

12' - Guionea reduz (8-7)

12' - Rui Silva coloca a diferença em dois golos (8-6)

11' - Diogo Branquinho volta a colocar o FC Porto em vantagem (7-6)



10' - Guionea empata de livre de sete metros (6-6)



10' - Cartão amarelo para Victor Iturriza



9' - Miguel Pinto marca para o FC Porto (6-5)



9' - Golo de Pedro Valdes (5-5)



8' - André Gomes volta a dar vantagem ao FC Porto (5-4)

7' - Volta a marcar Arnaud Bingo e empata a partida (4-4)



7' - Exclusão de Frankis Carol

6' - Golo de Arnaud Bingo (4-3)

6' - Rui Silva marca para o FC Porto (4-2)



6' - Cartão amarelo para Arnaud Bingo

5' - Golo de André Gomes (3-2)



4' - Marko Vujin marca para o Sporting (2-2)



3' - Cartão amarelo para Daymaro Salina



3' - Djibril Mbengue coloca o FC Porto na frente (2-1)



2' - Luís Frade empata (1-1)



2' - Rui Silva abre o marcador (1-0)



Começa a partida!

EQUIPAS



FC Porto - Alfredo Quintana, Victor Iturriza, Yoan Blanco, Miguel Martins, Djibril Mbengue, Rui Silva, Daymaro Salina, Ruben Ribeiro, Leonel Fernandes, Alexis Borges, Diogo Branquimnho, Thomas Bauer, André Gomes, Miguel Pinto, Fábio Magalhães.



Treinador: Magnus Andersson



Sporting: Pedro Valdés, Gonçalo Vieira, Carlos Ruesga, Frankis Carol, Cudic, Tiago Rocha, Tomas Zeller, Francisco Tavares, Manuel Gaspar, Arnaud Bingo, Valentin Ghionea, Mladenovic, Ivan Nikcevic, Marko Vujin, Luís Frade.



Treinador: Thierry Anti



- A partida será arbitrada por Mário Coutinho e Ramiro Silva.



- Ao contrário dos leões, que venceram esta quarta-feira o Presov na Champions, o FC Porto vem de uma derrota inglória com o Kiel, mas o central Miguel Martins está refeito da desilusão: "É um clássico. O Sporting é uma equipa que tem competitividade, está na Liga dos Campeões e também tem feito jogos de grande nível. Vem ao Dragão com novas ideias do treinador e para roubar pontos, por isso temos de estar ao nosso melhor nível, fazer o nosso trabalho e estar muito focados, com casa cheia."



- Para o treinador da turma lisboeta, o Sporting vai ter de trabalhar para ganhar: "O FC Porto é uma equipa forte que derrotou o Kiel. Vai jogar em casa e vai ser preciso um nível muito alto para conseguir pontos. O adversário é muito bom na defesa e joga com sete jogadores no ataque. Precisamos de ser inteligentes no ataque e sólidos na defesa", considerou Thierry Anti.



- O francês Thierry Anti, técnico dos leões, está entusiasmado com o duelo: "A rivalidade entre Lisboa e Porto, é como em França entre Paris e Marselha. É um jogo muito bom para o andebol português. Temos de fazer uma exibição muito boa. O FC Porto quer ganhar, mas o Sporting também quer."



- O Sporting tem tido alguma tremedeira na fase regular do Campeonato Placard, mas ainda não perdeu qualquer ponto, decorridas 11 jornadas. Mas hoje vai estar numa prova de fogo, num embate entre equipas da Liga dos Campeões e perante um FC Porto que também continua a somar por vitórias os encontros até agora disputados.



- Boa tarde, seja bem-vindo ao FC Porto-Sporting, o clássico da 12.ª jornada do Campeonato Placard, que se disputa a partir das 15 horas, na Arena Dragão.