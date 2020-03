Sporting-FC Porto, em direto

12' - Falta atacante para o FC Porto, nova posse de bola para os leões e oportunidade para saltar para a liderança do marcador.





11' - FC Porto novamente sem ninguém na baliza, mas Carlos Ruesga não conseguiu acertar na baliza portista de longe.11' - Valentin Ghionea empata a partida.10' - Carlos Ruesga cai na área do FC Porto e é assinalado livre de sete metros para os leões.10' - FC Porto novamente na frente do marcador.9' - Manuel Gaspar recupera uma bola perdida na área de sete metros e lança para a baliza do FC Porto, que se encontrava deserta. Empate no marcador no Pavilhão João Rocha.9' - Francisco Tavares reduz a desvantagem leonina para apenas um ponto.8' - Manuel Gaspar volta a exibir-se em grande nível. Mais uma grande defesa do guardião leonina.8' - Sporting volta a reduzir desvantagem.7' - Perda de bola de Frankis, António Areia atira, Manuel Gaspar defende, mas na recarga o FC Porto não falhou.6' - António Areia falhou a baliza defendida por Manuel Gaspar e o resultado permanece inalterado.6' - Livre de sete metros para o FC Porto.5' - Frankis faz o primeiro dos leões no segundo tempo e volta reduzir a desvantagem leonina.4' - Diogo Branquinho com um remate de belo efeito aumenta a vantagem do FC Porto para três pontos de diferença.3' - Grande defesa de Alfredo Quintana, a evitar o primeiro dos leões na segunda parte.3' - Ainda sem qualquer lance de perigo. Jogo muito bem disputado até ao momento.O Sporting entrou muito forte na partida e mostrou-se muito bem no capítulo defensivo e ainda melhor nas saídas rápidas e, aos 6 minutos, já vencia por 6-2. Contudo, à passagem do minuto dez, o FC Porto conseguiu encontrar um antídoto à fórmula dos leões e aproximou-se no marcador, chegando mesmo já perto do final do primeiro tempo a conseguir uma vantagem de dois pontos. Grande espetáculo no Pavilhão João Rocha, composto também por uma boa moldura humana nas bancadas.29' - Mais um ponto para o FC Porto nos últimos segundos do primeiro tempo.28' - Rui Silva não perde tempo e faz mais um para os azuis e brancos.28' - Fulminante! Grande remate de Frankis e o resultado volta a estar empatado.27' - Edmilson Araújo atira ao poste da baliza defendida por Alfredo Quintana. Nova posse de bola para os leões.26' - Fábio Magalhães com um tiro fortíssimo, volta a colocar o FC Porto na frente. (Entramos nos últimos cinco minutos da primeira parte no Pavilhão João Rocha.24' - Diogo Branquinho recupera uma bola perdida e volta a empatar o placard.24' - Grande defesa de Manuel Gaspar e Frankis, na resposta, colocou os leões novamente na frente.23' - Mais uma grande defesa de Manuel Gaspar a evitar novo ponto aos dragões, desta feita a António Areia.23' - Após várias perdas de bola de parte a parte, Frankis consegue o remate à baliza do FC Porto, mas sem perigo.20' - Grande defesa de Manuel Gaspar evita o 11.º do FC Porto.19' - Fred Bingo empata o encontro com um chapéu sobre Quintana.18' - Falta sobre Carlos Carneiro (Sporting). Leões com mais uma oportunidade para empatar a partida no Pavilhão João Rocha, que conta com uma boa moldura humana.17' - Leões conseguem voltar a reduzir desvantagem para um ponto.16' - Alexis Borges faz o décimo para os dragões. Azuis com uma vantagem de dois pontos pela primeira vez.Thierry Anti pede desconto pela primeira vez.15' - António Areia coloca o FC Porto na frente do placard, algo que não acontecia desde o primeiro minuto de jogo.15' - Ghionea arrisca, mas falha o remate.14' - Rui Silva, não à primeira, mas à segunda, empata o encontro no Pavilhão João Rocha. Sporting com menos um elemento.13' - Diogo Branquinho não falhou no frente-a-frente com Skok e marcou o sétimo para o FC Porto.12' - Dragões não demoram na resposta e voltam a reduzir desvantagem.12' - Frankis volta a fazer balançar as redes do FC Porto.11' - Nova posse de bola para os leões, após perda de bola azul e branca.10' - Rui Silva com um remate inesperado e muito colocado volta a fazer mais um para o FC Porto.9' - Grande defesa de Skok a evitar mais um dos dragões!8' - António Areia volta a marcar e dilata a vantagem sportinguista no placard.8' - Falta sobre Mladenovic à entrada da área portista.7' - Diogo Branquinho recupera a bola e sai rápido no contra-ataque. De baliza aberta, o atleta do FC Porto não falhou e fez o 6-4.7' - António Areia reduz para os azuis e brancos.6' - Leões aumentam novamente a vantagemSporting mostra-se bem no processo defensivo e nas saídas rápidas.5' - Areia aumenta a vantagem dos leões.4' - Frankis faz o segundo, o quarto dos leões.4' - FC Porto volta a reduzir após desatenção leonina.3' - Sporting recupera a bola Fred Bingo faz o terceiro.3' - Frankis Marzo coloca os leões na frente na resposta.2' - Falta sobre André Gomes. Remate para fora dos dragões.2' - Carlos Ruesga estabelece a igualdade.1' - André Gomes faz o primeiro para o FC Porto.19h57 -João Macedo, Edmilson Araújo, Gonçalo Vieira, Carlos Ruesga, Frankis Marzo, Aljosa Cudic, Tiago Rocha, Carlos Carneiro, Francisco Tavares, Manuel Gaspar, Fred Bringo, Valentin Ghionea, Nemanja Mladenovic, Marko Vujin, Luís Frade e Matevz Skok.Thierry Anti.FC Porto: Alfredo Quintana, Victor Alavaréz, Yoan Blanco, Miguel Martins, Djibril Mbengue, Angel Zulueta, Rui Silva, Daymaro Salina, Leonel Fernandes, Alexis Borges, Diogo Ferraz, Thomas Bauer, António Areia, André Gomes, Miguel Alves e Fábio Magalhães.Magnus Andersson.- A partida será arbitrada por Mário Coutinho e Ramiro Silva.- À entrada para este encontro, ambas as equipas posicionam-se na liderança da prova, com 71 pontos, mais sete que o Benfica que segue em 3.º lugar. Uma vitória coloca uma das equipas a apenas um ponto da fase final do campeonato nacional. Sendo que na próxima jornada os leões defrontam o Boavista, atual 13.º classificado, enquanto que os dragões travam duelo com o Avanca, atual 11.º colocado.- Boa noite, seja bem-vindo ao direto do Sporting-FC Porto, clássico da 25.ª jornada do Campeonato Nacional de andebol.