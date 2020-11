Sporting-FC Porto, em direto

3' - Golo do Sporting! Leões voltam à frente do marcador na resposta. Resultado: Sporting 2-1 FC Porto





3' -Dragoes reestabelecem a igualdade.2' -Entrada forte dos leões, com um golo logo a abrir a partida.- Início da partida!Já há equipas:Pedro Valdés, Theo clarac, Frankis Carol, Dmytro Doroshchuk, Aljosa Cudic, Tiago Rocha, Francisco TavaresAlfredo Quintana, Victor Alvarez, Manuel Spath, Miguel Martins, Djibril Mbengue, Rui Silva, Daymaro Salina10h40 - As equipas já aquecem perante as bancadas despidas no pavilhão João Rocha- Na classificação, o Benfica lidera com 33 pontos (venceu ontem o V. Setúbal na abertura da 11.ª jornada), seguido de Sporting (30) e FC Porto (27).- É pois um Dragão moralizado para ‘arredar’ o Sporting da liderança, embora o técnico leonino não esteja pelos ajustes. "Vai ser um jogo extremamente difícil entre duas das melhores equipas do campeonato e também com os melhores jogadores. Vai ser decidido nos detalhes, como todos os jogos desta dimensão. Quanto às contas pelo título, o que vai fazer a diferença são os duelos entre os candidatos. Não nos adianta ganhar ao FC Porto agora se baixarmos a guarda e escorregarmos noutro sítio qualquer", avisou Rui Silva.- Bom dia! O FC Porto quer iniciar da melhor forma o ciclo terrível de quatro jogos nos próximos 13 dias, com um triunfo no terreno do líder Sporting e esquecer o desaire frente ao PSG, para a Champions. Os dragões deslocam-se esta manhã ao Pavilhão João Rocha, às 11 horas, com a vitória no pensamento. "Temos de limpar a cabeça e focar-nos no resultado que nos interessa, que é a vitória", apontou Alfredo Quintana, para quem um triunfo em Lisboa seria "um grande passo rumo ao objetivo de ser campeão nacional". Um direto para seguir aqui!