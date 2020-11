FC Porto-Benfica, em direto

25' - Daymaro Salina faz o seu segundo golo no jogo, após um passe muito inteligente de Fábio Magalhães aos 6 metros (12-10).





23' - Miguel Alves coloca os dragões em vantagem, de contra-ataque22' - Leonel Fernandes empata de um ângulo difícil, da ponta esquerda21' - Djordjic marca o livre de 7 metros21' - António Areia é excluído por dois minutos, é a segunda exclusão para o FC Porto.21' - Iturriza empata tudo outra vez20' - Ole Rahmel coloca os encarnados de novo na frente20' - António Areia estreia-se a marcar, em contra-ataque, e empata a partida19' - Daymaro Salina não perdoa, em contra-ataque19' - Rui Silva faz o seu terceiro golo no jogoDesconto de tempo pedido pelo FC Porto.18' - Djordjic não encontra problemas na defesa do FC Porto e aumenta a vantagem do Benfica no clássico17' - Miguel Martins reduz16' - Nyokas aproveira uma saída do guarda-redes do FC Porto e faz mais um, de bem longe16' - Nyokas aproveita um contra-ataque e não falha na cara do guarda-redes portista15' - Fábio Magalhães entra com tudo e marca, aos seis metros14' - Belone remata em apoio e faz mais um golo para o Benfica13' - Rui Silva faz o seu segundo golo no jogo e reduz a desvantagem do FC Porto para um13' - Djordjic marca de 7 metrosEstes minutos estão a ser marcados por muitas falhas técnicas.10' - Djibril é excluído 2 minutos por protestos.9' - Suholeznic coloca o Benfica na frente com um remate aos 6 metros8' - Paulo Moreno é excluído por dois minutos e deixa o FC Porto em vantagem numérica.7' - Djordjic, na resposta, empata de novo a partida7' - Rui Silva faz o segundo do FC Porto com um remate da lateral esquerda7' - Amarelo a Suholeznic, após falta sobre André Gomes.6' - Djordjic empata com um livre de 7 metros5' - Amarelo a Djibril.4' - Djibril faz o primeiro golo do jogo, com um remate picado2' - Cartão amarelo a Paulo Moreno, após falta sobre André Gomes.1' - André Gomes remata dos 9 metros mas Sergey Hernández está atento na baliza do Benfica.11h02 - Vítor Baía está na tribuna a assistir ao clássico.11h00 - Vai ser guardado um minuto de silêncio em memória de Reinaldo Telles.12h55 - A partida será arbitrada por Ruben Maia e André Nunes.Alfredo Quintana, Nikola Mitrevski, André Gomes, Ivan Sliskovic, Djibril M'Bengue, Diogo Silva, Miguel Martins, Rui Silva, Daymaro Salina, Victor Iturriza, Manuel Spath, Fábio Magalhães, Diogo Branquinho, Leonel Fernandes, António Areia e Miguel Alves.Magnus AnderssonGustavo Capdeville, Sergey Hernández, Belone Moreira, Kévyn Nyokas, Petar Djordjic, Arnau García, Luciano Silva, Lezar Kukic, Francisco Pereira, Carlos Martins, Gabriel Cavalcanti, Ole Rahmel, João Pais, Pedro Loureiro, Paulo moreno e Matic Suholeznic.Chema Rodríguez- "É uma partida especial para nós, é importante para o Campeonato e temos grandes expectativas de poder vencer no Porto. Estamos em forma, muito motivados, com um bom espírito, e esta é uma boa altura para causarmos alguma surpresa, pois o FC Porto tem uma excelente equipa e tem-no demonstrado pelos resultados na Liga dos Campeões deste ano", referiu, por sua vez, Ole Rahmel, ponta alemão do Benfica.- "Vamos jogar contra uma equipa muito boa. O Benfica tem jogadores de muita qualidade. Além disso, muitos deles têm a experiência de jogar noutras ligas. Eles têm um plano no ataque e também na defesa. Temos de ver aí onde vamos exercer a nossa pressão. O que nos cabe é estar focados no nosso trabalho e melhorá-lo", disse ao site dos dragões o treinador Magnus Andersson.- A cumprir um ciclo de jogos de exigência máxima, o FC Porto chega ao clássico com a motivação em alta, na ressaca de mais uma grande exibição na Liga dos Campeões, onde esteve perto de travar o PSG em Paris.- O Benfica lidera a classificação, com 33 pontos, e o FC Porto é terceiro, com 30, mas tem menos um jogo. Nenhuma das equipas soma qualquer derrota na prova.- Bom dia, seja bem-vindo ao direto do FC Porto-Benfica, clássico da 11.ª jornada do campeonato nacional, que vai ter lugar na Arena Dragão, a partir das 11 horas.