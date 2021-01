Mundial: Portugal-Argélia, em direto

22' - Leonel Fernandes pisa a área defensiva da Argélia e golo é anulado a Portugal.





20' - Alexis Borges conquista mais um livre de sete metros para Portugal. Pedro Portela não falha na conversão. (9-7)19' - Argélia não faz melhor e também comete falta no ataque.19' - Falta ofensiva de Portugal, por Leonel Fernandes.- O selecionador português pede uma pausa técnica.19' - Berkous imparável! O argelino volta a marcar mais um golo. (8-7)18' - Pedro Portela estreia-se a marcar na partida. (8-6)17' - António Areia entra na área defensiva e novo livre de sete metros para a Argélia. Berkous volta a não falhar. Argelino já leva cinco golos na partida. (7-6)16' - Portugal responde logo de seguida e mantém-se a vantagem portuguesa de dois golos. (7-5)16' - Berkous marca novo golo para a Argélia na conversão de um livre de sete metros. (6-5)14' - Golo espetacular de Cavalcanti, através de um remate de longa distância. (6-4)13' - Miguel Martins falha oportunidade de aumentar o 'score'.13' - Miguel Martins arranca pelo meio e consegue a suspensão de um jogador argelino.12' - Grande defesa de Alfredo Quintana, que impossibilita a Argélia de empatar a partida.11' - Berkous volta a ser fundamental no ataque da Argélia e faz o quarto golo dos argelinos. (5-4)10' - Belone Moreira faz o terceiro para a conta pessoal! O lateral português ultrapassou o bloco argelino e atirou para o quinto tento português. (5-3)9' - Argélia falha um passe atrasado e deixa o esférico sair pelas quatro linhas. Portugal com oportunidade para aumentar vantagem no marcador.8' - Gilberto Duarte finta um adversário e conquista uma falta de sete metros para Portugal. António Areia coloca a formação lusa na frente. (4-3)7' - Está feita a igualdade no marcador, por Belone Moreira. (3-3)6' - Cavalcanti falha remate e permite uma boa defesa ao guarda-redes da Argélia.5' - Livre de sete metros para a Argélia, com Berkous a marcar o segundo golo na partida. (2-3)4' - Argélia remata ao lado e perde mais uma oportunidade de golo.3' - Alfredo Quintana brilha no um para um, lança rápido para o ataque e está feito o empate no marcador. (2-2)3' - Miguel Martins faz o primeiro golo português. (1-2)3' - Argélia aumenta vantagem da Argélia com um remate de longa distância. (0-2)1' - Leonel Fernandes falha o primeiro remate português à baliza argelina.1' - Primeiro remate, primeiro golo da Argélia. (0-1)- Já se ouve 'A Portuguesa' no New Capital Sports Hall.-------------------Portugal e Argélia defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo da 3.ª e última ronda do Grupo F do Mundial de andebol, num encontro em que a Seleção Nacional tentará manter o pleno de vitórias na prova.À entrada para este encontro, Portugal posiciona-se no 1.º lugar do grupo, depois de duas vitórias nas duas primeiras jornadas, frente a Islândia e Marrocos, enquanto que a Argélia soma uma derrota frente à Islândia e um triunfo diante de Marrocos.Para esta partida, o selecionador português não poderá contar com o contributo de Luís Frade. O pivô lesionou-se no último encontro, diante de Marrocos, e não será opção para hoje. Por outro lado, o lateral esquerdo Alexandre Cavalcanti está recuperado de lesão e poderá estrear-se neste Mundial, após ter falhado os jogos com Islândia e Marrocos.