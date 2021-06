FC Porto supera Benfica na final da Taça e conquista 'dobradinha'

há 21 horas Ontem

Miguel Martins: «Queria sair do FC Porto pela porta grande»

"Sinto-me muito lisonjeado por ter privado com este grupo, com enormes jogadores. Feliz por ter conquistado duas dobradinhas. Queria sair do FC Porto pela porta grande e acho que conseguimos. Tínhamos entrado mal com o Águas Santas e hoje queríamos que fosse diferente. Uma final é sempre marcada por não ser bem jogada. Uma final não é para jogar é para ganhar. Não interessam as exclusões. Nós unimo-nos como grupo e ganhámos, que é o mais importante"