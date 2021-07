João Alexandre Florêncio é o novo treinador do andebol feminino do Benfica

João Alexandre Florêncio é o novo treinador da equipa de andebol feminino do Benfica, substituindo no cargo Ana Sobral, que liderava as encarnadas desde 2018, anunciou esta quinta-feira o clube lisboeta no site oficial.

"É um regresso que me deixa muito satisfeito e, sobretudo, muito grato por terem confiado em mim. Saí desta casa bem e satisfeito, mas agora volto com outra visão e experiência em dois continentes diferentes, África e Ásia. Acabo por poder agora retribuir e agradecer o que o Benfica fez por mim", afirmou o técnico, em declarações a BTV.

João Florêncio, de 39 anos, que tem o mesmo nome do pai e experiente treinador do Boa-Hora, passou pelo Benfica entre 2003 e 2008, como treinador adjunto, regressando agora à Luz, após dois anos ao comando da seleção feminina do Nepal.

Pelo meio, o antigo andebolista treinou os angolanos do Marinha de Guerra e do 1.º de Agosto, bem como a equipa masculina do Belenenses, na qual também desempenhou o cargo de adjunto, ao mesmo tempo que treinava o conjunto feminino da Assomada.