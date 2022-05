FC Porto vence clássico com o Benfica e fica mais perto de revalidar o título nacional

há 1 horas 17:44

FC Porto com quatro golos de vantagem ao intervalo no clássico

Termina a primeira parte do clássico entre FC Porto e Benfica, com os dragões a concluírem o primeiro tempo com uma vantagem de quatro golos no marcador. Depois de um início muito equilibrado, com as duas equipas a responderem sempre de forma muito rápida ao golo do adversário, o FC Porto aproveitou alguns momentos de desacerto ofensivo das águias para construírem uma maior vantagem antes do intervalo, que chegou aos quatro golos já no final do primeiro tempo.