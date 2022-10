FC Porto passa em Avanca

O FC Porto regressou às vitórias, ao vencer (28-23) este sábado em Avanca, na 3.ª jornada do Campeonato.Depois do desaire em Zagreb para a Liga dos Campeões, os tricampeões nacionais voltaram a sentir algumas dificuldades, mas superaram o opositor, que deu luta ao longo do encontro, embora chegasse ao intervalo em desvantagem (14-15).Na segunda parte, o equilíbrio manteve-se, mas o FC Porto teve uma ponta final imparável, segurando o triunfo, com António Areia (8 golos) em destaque no ataque dos dragões.