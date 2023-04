Benfica-Sporting, em direto

há 4 horas 11:38

Leões e águias disputam última vaga nas meias-finais

Inicialmente agendado para as 15 horas desta sexta-feira, este dérbi de andebol foi remarcado para esta tarde por motivos de segurança, uma vez que a partida estava prevista acontecer apenas três horas antes do clássico de futebol entre Benfica e FC Porto, na Luz. Por isso, as duas equipas entram hoje em campo já a saber os possíveis adversários na derradeira eliminatória antes da final.



FC Porto, Marítimo e Póvoa venceram ontem ABC, Boavista e Belenenses, respetivamente, e garantiram um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal.