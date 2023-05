FC Porto-Sporting, em direto

há 1 horas 16:15

Leões na liderança com dragões à espreita

Bem se pode dizer que este é o clássico do título. Quando faltam quatro jornadas para o final do campeonato, o líder Sporting vai tentar destronar o tricampeão, sendo que a vitória ou o empate, embora ainda haja o dérbi com o Benfica, deixará as portas abertas aos leões, enquanto ao FC Porto apenas o triunfo interessa para continuar a depender de si. As águias seguem na 3.ª posição com 62 pontos e mais uma partida disputada.