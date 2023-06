Jogos Europeus: Seleção feminina de andebol de praia perde com campeãs da Europa

A seleção portuguesa de andebol de praia feminina perdeu esta terça-feira também o segundo jogo no Grupo B dos Jogos Europeus, igualmente por 2-0, desta vez frente à campeã da Europa Alemanha, em Tarnów.

O momento decisivo esteve no primeiro set, sempre muito equilibrado, e que voltou a ser resolvido no golo de ouro, acabando em 23-22.

Tal como no primeiro desafio, as pupilas de Agustin Fernández caíram de rendimento no segundo parcial, baqueando por 32-17.

Horas antes, as lusas tinham sido derrotadas pelos Países Baixos, formação vice-campeã da Europa, por 2-0, pelos parciais de 17-16, identicamente no golo de ouro, e 28-12.

Sofia Gonçalves, com 12 pontos, e Joana Resende, com 10, foram as melhores marcadoras ante a Alemanha, na qual brilhou Bellen Gettwart, com 22.

Na quarta-feira de manhã, Portugal, quarto no Europeu, vai defrontar a Grécia, que também perdeu os dois encontros e com quem vai discutir o terceiro lugar na 'poule'.

À tarde, disputa já os decisivos oitavos de final, nos quais um triunfo colocará a seleção a disputar os quatro primeiros lugares, logo as medalhas.

O andebol de praia foi a única competição a principiar hoje, nuns Jogos Europeus em que a cerimónia de abertura se realiza somente na quarta-feira, dia do começo da canoagem, natação artística e padel.