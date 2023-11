Trio está na luta pela Europa

A 3ª jornada da Liga Europeia disputa-se hoje com as três equipas lusas em ação, todas com ambições de se manterem na luta para a próxima fase. O Benfica (Grupo A) tem de aproveitar o fator casa frente aos poderosos alemães do Rhein-Neckar Lowen, um dos favoritos. O treinador das águias, Jota González, reconhece a importância do desafio: "É um jogo fundamental se quisermos passar à fase seguinte. Teremos de ganhar em casa."

O Sporting (Grupo H), que vem de triunfo no Dragão Arena, tem de confirmar o favoritismo. "Há dois anos vencemos por 14 golos, continua a ser uma equipa pesada, mas não esperamos facilidades. Vamos utilizar as nossas armas", prometeu o técnico Ricardo Costa do Sporting.

Já o ABC (Grupo D) recebe o Skjern e terá de se superar para bater os dinamarqueses.