O Sporting perdeu (29-31) esta terça-feira com o Tatabanya, na Hungria, comprometendo a passagem à próxima fase da Liga Europeia, em jogo da 3.ª jornada do Grupo H.Depois de vencerem este sábado o FC Porto no Dragão Arena, mantendo a invencibilidade no campeonato, os leões entraram na partida dominadores, mas perderam o controlo ainda antes do intervalo, com os magiares a chegarem na frente (13-12).A segunda parte foi toda do Tatabanya, que alargou a vantagem para uma diferença de 5-6 golos, permitindo uma pequena recuperação do Sporting na parte final.Com este resultado, o Sporting é 3.º no Grupo H (2 pontos), atrás dos romenos do Constanta (6), que bateram (29-18) os polacos do Chrobry Glogow (0), enquanto o Tatabanya é 2.º (4).O Sporting volta a jogar este sábado, visitando a Luz para defrontar o Benfica na 12.ª jornada do campeonato.