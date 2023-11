Benfica-Sporting, em direto

há 45 min 19:42

Intervalo (16-18)

Kristensen brilha na baliza do Sporting na reta final da primeira parte e guarda a vantagem dos leões, que chegam ao intervalo na frente do marcador. A turma de Ricardo Costa foi mais cerebral nos momentos cruciais e isso acaba por explicar a vantagem de dois golos (16-18) num jogo com muitas alternâncias no marcador e bastante emotivo. Ainda assim, não se pode dissociar a tremenda exibição do guardião noruguês, principalmente nos derradeiros instantes, que acabou por frustrar os ataques do Benfica. Aliás, os dois guardiões acumularam inúmeras defesas, com Jensen a estar também em bom plano pelos encarnados. Destaque para Francisco Costa, que leva 6 golos. Grigoras é o mais certeiro do lado das águias com 4. Está tudo em aberto para a segunda metade.